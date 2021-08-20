Канделаки: казалось, что люди могут выйти на улицы, только если не согласны с властью

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о том, как россияне встретили спортсменов, вернувшихся с Олимпиады в Токио.

«Понятно, что люди вышли показать свою поддержку олимпийцам, так как для нас это была, с одной стороны, успешная Олимпиада, потому что мы смогли здорово показать себя. Но с другой – дико трагичная из-за украденной медали и четвертого места.

Нам раньше казалось, что люди могут выйти на улицы, только если не согласны с властью, но Олимпиада показала, что люди выходят на улицу за свою страну, своих героев», – приводит слова Канделаки ТАСС.

Напомним, 8 августа на Красной площади в Москве прошла церемония чествования призеров Игр.

Ранее гимнаст Никита Нагорный заявил, что встреча олимпийцев на Красной площади показывает ценность спорта для России.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.