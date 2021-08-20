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Игрок НБА будет рассказывать спортсменам о пользе марихуаны

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Reuters

Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кевин Дюрэнт заключил партнерское соглашение с компанией Weedmaps. Об этом сообщает ESPN.

Дюрэнт в рамках сотрудничества с помощью видео и подкастов будет доводить до спортсменов информацию о пользе марихуаны для решения вопросов, связанных с психическим здоровьем.

«Считаю, что уже давно пора бороться со стереотипами вокруг каннабиса, которые все еще существуют в спортивном мире, да и вообще во всем мире. Это партнерство поможет нам нормализовать подобные обсуждения, а также создавать контент и организовывать мероприятия с помощью нашей медиасети. Для нас это только начало», – сказал Дюрэнт.

Weedmaps не продает марихуану напрямую, но представляет собой электронную платформу, которая связывает потребителей марихуаны в медицинских целях и помогает им находить ближайшие специализированные диспансеры.

В настоящее время НБА запрещает игрокам употреблять марихуану.

Ранее Дюрэнт признался, что иногда ненавидит НБА.

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