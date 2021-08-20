Наставник «Ливерпуля» Клопп провел встречу с лидером ЛГБТ-фанатов команды

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп провел встречу с лидером ЛГБТ-фанатов команды Полом Эменном. Об этом передает сайт клуба.

Клопп и Эменн решили встретиться из-за того, что часть фанатов выкрикивала гомофобные кричалки в адрес футболиста «Норвича» Билли Гилмора в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

После игры «Ливерпуль» осудил поведение фанатов и назвал кричалку оскорбительной. «Красные» призвали болельщиков не забывать о толерантности и отказаться от использования подобных выражений.

Ранее болельщики «Манчестер Сити» сорвали радужный флаг с эмблемой «Тоттенхэма», которых был размещен в углу стадиона. Флаг был вывешен представителями группы ЛГБТ-фанатов «шпор» под названием Proud Lilywhites.

В прошлом сезоне АПЛ подопечные Юргена Клоппа заняли третье место, набрав 69 очков. Победителем турнира стал «Манчестер Сити».