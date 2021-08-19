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Президент РФС: отсутствие Украины не сильно повлияет на качество ЧМ по пляжному футболу

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РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о запрете Ассоциации пляжного футбола Украины для национальной команды на участие в чемпионате мира, проходящем в Москве.

«Были надежды на то, что сборная Украины приедет в Москву и примет участие в чемпионате. К сожалению, этого не произошло. Хотя мы бы были рады видеть украинскую сборную у нас в Москве. К сожалению, политика все чаще вмешивается в спорт. Я не думаю, что это сильно повлияет на качество турнира. Их заменила сборная Швейцарии — сильная и интересная команда. Прежде всего, это удар по украинским футболистам и болельщикам», — цитирует главу РФС «СЭ».

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу в стартовом матче домашнего чемпионата мира в овертайме обыграла команду США — 5:4.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа в Москве. Помимо США российские пляжники сыграют на групповом этапе со сборными Парагвая и Японии.

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