Афганская спортсменка попросила помощи у Международного паралимпийского комитета

Паралимпийская спортсменка из Афганистана Закия Худадади, соревнующаяся в тхэквондо, обратилась за помощью к Международному паралимпийскому комитету (МПК). В данный момент 23-летняя девушка находится в Кабуле.

«Сейчас я не могу выйти из дома, чтобы купить что-то или потренироваться, так как не уверена в своей безопасности. Я, афганская женщина, от имени всех женщин нашей страны прошу вас о помощи.

Я намерена участвовать в Паралимпийских играх в Токио. Пожалуйста, держите за меня кулаки и помогите», — приводит слова спортсменки Kyodo.

Ранее сообщалось, что сборная Афганистана не примет участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио из-за ситуации в стране.

Летняя Паралимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Российскую делегацию представят 242 спортсмена, которые будут соревноваться в 19 видах спорта. Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние — с 1976 года.