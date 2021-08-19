Подписи Джикии и Селихова могли подделать при переходе из «Амкара» в «Спартак»

В ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского «Амкара» могут возбудить уголовное дело о подделке подписей игроков московского «Спартака» Георгия Джикии и Александра Селихова, информирует Properm.ru.

Как сообщает источник, из контракта исчез пункт соглашения об оплате при трансфере. После сделки Джикия и Селихов перешли в московский «Спартак». Столичный клуб заплатил пермякам 230 и 120 млн рублей соответственно. Футболистам будет выплачено по 20% и 10% от стоимости - это 46 и 12 млн рублей. Пока нет подтверждения, что они получили эти деньги при трансфере.

При изучении материалов юристы заметили, что подписи игроков отличаются от тех, которые стоят на других документах. Сейчас решается вопрос о проведении графологической экспертизы.

Представитель конкурсного управляющего в ответ заявил, что игроки действительно отказались от вознаграждения — Селихов и Джикия сами просили отпустить их играть за «Спартак».

Переход футболистов в стан красно-белых состоялся в начале 2017 года. За четыре сезона 27-летний Джикия сыграл за москвичей 108 матчей и забил четыре мяча. С лета 2019 года является капитаном команды.

Селихов в минувшем сезоне 2020/21 провел один матч за «Спартак».

Ранее сообщалось, что бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов будет работать в медицинском штабе сборной России.