Бывший врач «Спартака» будет работать в медицинском штабе сборной России

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов будет работать в медицинском штабе сборной России. Об этом специалист заявил РИА «Новости».

«Получил приглашение работать в сборной России. Я остаюсь на основном месте работы в клубе «Пафос» (Кипр) руководителем медицинского департамента, в сборной буду совмещать», — сказал Вартапетов.

Специалист ушел с поста руководителя медицинского департамента московского клуба в сентябре 2019 года.

18 августа пост главного врача национальной команды покинул Эдуард Безуглов, который работал в сборной с 2012 года. Также медицинский штаб покинул Михаил Бутовский.

Первый матч под руководством нового наставника Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее сообщалось, что Безуглов и Бутовский покинули национальную команду из-за испанского помощника нового главного тренера команды Карпина. Вместе со специалистом в сборную пришел тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинес.