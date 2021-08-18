Панарин: хочу сыграть на Олимпиаде, но тут от меня мало что зависит

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что хотел бы выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. На данный момент ФХР и НХЛ не подписали соглашение, по которому игрокам североамериканской Лиги будет разрешено принять участия в Играх. Окончательное решение этого вопроса должно быть принято в конце августа.

«Безусловно, я, конечно, хочу сыграть на Олимпиаде. Но от меня тут мало что зависит. Я был бы рад, потому что до этого прежде не был на Олимпиаде. Мне вдвойне приятнее будет. Позовут ли? Да, я думаю, позовут, в принципе. Через губу: «Поедешь?» Да не, думаю, все будет нормально. Болельщики придумывают теории заговора, но ее нет», — сказал Панарин в интервью Sport24.

Проблемой для вызова Панарина в сборную на Олимпиаду может стать активная гражданская позиция хоккеиста, который неоднократно критиковал российскую власть.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее сообщалось, что хоккеист Панарин: после карантина пропало желание зарабатывать большие деньги.