Форвард «Барселоны» поставил ультиматум клубу

Нападающий «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт продолжит выступления за сине-гранатовых при условии подписания нового контракта.

Форвард уверен, что заслуживает повышения зарплаты, так как после ухода Лионеля Месси он стал игроком стартового состава, информирует Mundo Deportivo.

Если же пересмотра условий соглашения не произойдет, датчанин попросит «Барселону» о расторжении контракта.

Главный тренер испанцев Рональд Куман после победного матча первого тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (4:2) заявил, что Брейтуэйт является примером для других игроков команды, и назвал его профессионалом. Нападающий отметился двумя забитыми мячами.

В прошлом сезоне Мартин Брейтуэйт смог отличиться семь раз в составе каталонского клуба (два в Ла Лиге, два в Кубке Испании, три в Лиге чемпионов). Также датчанин забил дважды за свою сборную (один мяч в квалификации ЧМ, один — на Евро).

Нападающий перешел в «Барселону» из «Леганеса», в котором играл два сезона и смог забить 13 мячей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о снижении своей зарплаты для соблюдения регламента Ла Лиги.