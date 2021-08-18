Главный тренер донецкого «Шахтера»: у нас плохо с математикой

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Монако» (1:0).

«Шанс на выход в групповой этап Лиги чемпионов? После этой победы ничего не изменилось. Фаворита нет. У нас плохо с математикой, мы не считаем расклады. Нужно хорошо сыграть в ответном матче, чтобы попасть в группу, но будет сложно, потому «Монако» также хочет добиться успеха. «Шахтер» должен уважать соперников в любых ситуациях.

Если соперник активно прессингует, есть два способа – выбивать вперед или разыгрывать коротко. Я выбираю первый вариант и принимаю риски», – приводит слова Де Дзерби «Футбол 24».

Напомним, ранее «Шахтер» в первом матче противостояния команд в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Монако» со счетом 1:0. На 19-йминуте нападающий украинского клуба Педриньо забил единственный гол в матче.

«Шахтер» переиграл «Монако» по владению мячом (56% против 44%). Монегаски нанесли 16 ударов, шесть из которых пришлись в створ ворот. «Шахтер» сумел ударить по воротам шесть раз, четыре раз пробив в створ.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 60-й минуте.

Ответный матч между командами состоится 25 августа в Харькове.