Канчельскис назвал преимущество сборной России над Хорватией

Экс-футболист сборной «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Хорватии в рамках квалификации на ЧМ-22. По мнению Канчельскиса, хорваты всегда играли в футбол хорошо. Он отметил, что ближайший соперник российской команды уже проиграл один матч и ему нельзя терять очки.

«Игра, конечно, интересная будет. Всегда интересно противостоять командам, которые действительно хорошо играют, контролируют мяч. Балканские команды всегда были хороши, у них отличная школа. Я помню еще сборную Югославии. Наше преимущество в том, что играем дома. Плюс какая-то встряска пошла, новый тренер. Естественно, будут заряжены на борьбу, на то, чтобы не подвести. Другие эмоции будут, — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

Напомним, 1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой.

Ранее Канчельскис прокомментировал переход узбекского форварда Элдора Шомуродова из «Дженоа» в «Рому».