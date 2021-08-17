Карпин озвучил свою позицию по поводу лимита на легионеров

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин высказал свое мнение по части лимита на легионеров.

По его словам, отсутствие конкуренции ослабляет российский чемпионат, что делает его менее привлекательным.

«Я считаю, что Российский футбольный союз (РФС) абсолютно правильно запускает реформы. Я за отмену лимита, но это не главное. Это лишь верхушка айсберга», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев упрекнул тренерский штаб Станислава Черчесова в отсутствии замены голкиперу Игорю Акинфееву.