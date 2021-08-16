Червиченко раскритиковал вызов Черышева в сборную России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о вызове игрока испанской «Валенсии» Дениса Черышева на сентябрьские матчи сборной России, передает Sport24.

«Вызывает недоумение попадание в сборную Дениса Черышева. Мне кажется, он нужен сборной еще меньше, чем нынешний Дзюба. На чемпионате Европы он не показал вообще ничего, как и у себя в «Валенсии». Было бы логичнее, на мой взгляд, позвать форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева», — сказал Червиченко.

1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой.

Ранее известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о расширенном составе сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022, в котором не оказалось форварда «Зенита» Артема Дзюбы.