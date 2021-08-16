Карпин объяснил, почему Дзюба и Соболев не попали в заявку сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не попали в заявку национальной команды на сентябрьские матчи, передает RT.

«Ни для кого не секрет, что Дзюба и Соболев не в своей форме, Артем даже не попал в стартовый состав, Александр тоже не играл. Чтобы играть в сборной, сначала надо играть за свой клуб. Поэтому выбор нападающих исходит из этого», — сказал Карпин.

Напомним, 1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой.

Ранее экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал отсутствие форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в заявке сборной России на сентябрьские матчи.

«Я не удивлен, что Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Закономерно. Как говорится, дорогу молодым», — сказал Кафельников.