Кавазашвили: кто должен вмешиваться в дела «Спартака», если не ветераны

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что ветераны имеют право влиять на дела в клубе.

«Они нас (Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Евгения Ловчева) обвиняют в том, что мы не правы, и что вмешиваемся в дела клуба. Ну а кто должен вмешиваться, если не мы? Когда хозяин клуба не может решить вопрос, тут же включаются его советники. Они занимаются каким-то своим делом, пиаром. А третья сторона, которая выступает, он ее не хочет слушать. То, что болельщики в большинстве своем возмущены текущим состоянием «Спартака», делает их правыми. А команда, хоть и старается играть в атакующий футбол, который им ставит Витория, проигрывает. Думаю, что из-за нефутбольных причин», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

Напомним, бывшие игроки «Спартака» Евгений Ловчев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие ветераны написали открытое письмо президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о причинах, которые побудили ветеранов клуба написать открытое письмо на имя главы компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.