В АПЛ был забит юбилейный пенальти

«Уотфорд» обыграл «Астон Виллу» в матче первого тура чемпионата Англии со счетом 3:2. В этой встрече был забит 2000-й пенальти. Об этом сообщает Twitter OptaJoe. Юбилейный 11-метровый реализовал форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингз.

Как отмечает источник, всего с пенальти забивали 459 разных игроков Английской премьер-лиги. Лидерами по голам с пенальти являются Алан Ширер (56), Фрэнк Лэмпард (43) и Стивен Джеррард (32).

АПЛ — является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии. В ней выступают 20 клубов. Чемпионат проходит с августа по май, каждая команда проводит 38 матчей. С 2016 года турнир не имеет главного спонсора. За пределами Англии турнир часто называют Английской премьер-лигой.

Турнир был основан в 1992 году под названием «Премьер-лига Футбольной ассоциации» после того, как клубы Первого дивизиона приняли решение о выходе из Футбольной лиги, основанной в 1888 году, с целью получения большей финансовой выгоды.

