Винер-Усманова: мы сделали из Авериной какую-то страдалицу

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о ситуации вокруг Дины Авериной, которая заняла второе место на Олимпиаде в Токио, передает «Спорт-Экспресс».

«Дина Аверина сейчас не олимпийская чемпионка, но она стала больше чем олимпийской чемпионкой. Так распорядились судьба и Бог, что ей сейчас важнее было стать такой героиней. Мы сделали из нее какую-то страдалицу, какую-то жертву. Последней такой жертвой был Алексей Немов, которому 12 минут аплодировали», — сказала Винер-Усманова.

Также Винер-Усманова отметила, что японские волонтеры устроили для Авериной скандирование «спасибо» на русском языке.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Винер-Усманова назвала причину победы Ашрам на Олимпиаде в Токио.