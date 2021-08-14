Агент не исключил перехода Роналду в «ПСЖ»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во французский «ПСЖ», передает «Советский спорт».

«Хозяева «ПСЖ» заинтересованы, чтобы перед чемпионатом мира у них в составе были мировые звезды. Поэтому, когда Мбаппе следующим летом переедет в Мадрид, не удивлюсь, если в «ПСЖ» переберется Роналду. Думаю, «Ювентус» будет совсем не против расстаться с португальцем», — сказал Селюк.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду перейдет в «ПСЖ» в следующем сезоне.