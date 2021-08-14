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Олимпиада 2020

Тихонов — о золоте Ашрам: а судьи, работавшие на Играх, сами были гимнастами?

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил «Газете.Ru», что в заочных спорах между представителями израильской и российской художественной гимнастики важно не допустить оскорблений и перехода на личности.

«Исходя из того, что я читал — большинство экспертов сходятся во мнении, что Дина Аверина все же могла выиграть золотую медаль. Все виды спорта, которые оценивают люди — субъективны. Главный вопрос, который почему-то никто не задает — а судьи, работавшие на Играх — сами были гимнастами? А то, знаете, частенько бывали случаи, когда к оценке чего-либо подходили люди, имеющие смутное представление. Тут нужно понять — сколько арбитров обсуждали итоговые оценки и какую они имеют квалификацию.

Проигрывать, безусловно, нужно уметь. По горячим следам наговорили все и в ту, и в другую сторону. Нужно реформировать судейство и сделать его таким, как в фигурном катании. Чтобы когда закончилось выступление, зрители на большом экране могли видеть обсуждение судьями итоговых баллов. Чтобы ни у кого никаких вопросов не возникало — спокойно пересмотреть все в замедленном повторе. И тогда все споры отпадут. К этому уже давно надо было прийти.

Художественная гимнастика — очень красивый вид спорта. В ситуации нужно разобраться так, чтобы не было плохих последствий. Чтобы между федерациями и странами остались нормальные отношения, чтобы спортсменки продолжали общаться.

Когда столько лет выигрываешь золотые медали, а затем внезапно проигрываешь — естественно обидно. Если бы Ашрам не уронила ленту, то вообще бы вопросов не было. Но она потеряла предмет, тем самым сломала последовательность движений. И тут возникают логичные вопросы. Я не специалист, кого только не слушал. А потом посмотрел повтор в замедленном действии. Если бы она не уронила ленту, она бы продолжила выступать и спокойно бы победила», — считает Тихонов.

Напомним, Линой Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Елена Копыленко, тренер олимпийской чемпионки Токио Линой Ашрам, заявила, что ее подопечная может завершить профессиональную карьеру.

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Олимпиада 2020
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