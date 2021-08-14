Тренер Ашрам: была уверена, что Аверина станет олимпийской чемпионкой

Елена Копыленко, тренер олимпийской чемпионки Токио Линой Ашрам, рассказала о своих ожиданиях перед началом командного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Копыленко ответила на вопрос, допускала ли она, что россиянка Дина Аверина станет олимпийской чемпионкой.

«Пожалуй, даже была в этом уверена. Во время выступлений гимнасток в Токио не считала сложность, не анализировала чистоту исполнения. Да и привыкла к тому, что на любых соревнованиях чемпионкой становится россиянка. Была потрясена итогами олимпийского турнира. Говорила себе: «Не может быть, чтобы Линой стала чемпионкой, этого просто не может быть!» До сих пор не могу переварить случившееся», — приводит слова Копыленко «Р-Спорт».

Напомним, Линой Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее болгарский тренер по художественной гимнастике Нешка Робева прокомментировала результат личного многоборья на Олимпиаде в Токио.