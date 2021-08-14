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Олимпиада 2020

Тренер израильтянки, опередившей Авериных: печально, когда люди не умеют проигрывать

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Lisi Niesner/Reuters

Айелет Зуссман, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, прокомментировал результаты олимпийского турнира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

«Встречалась ли я с тренерами российских близнецов Дины и Арины Авериных, оспаривавших победу Линой? Нет, и это действительно очень неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать.

Но я встретила тренера Алины Горносько из Белоруссии, которая заняла третье место. Они тоже протестовали против победы россиянок, потому что Арина Аверина осталась только на четвертом месте. Для меня все, кто стоял на подиуме, должны были там быть», — цитирует Зуссман Ynet.

Напомним, Линой Ашрам завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что продолжит отстаивать честь российской команды после скандала на Играх в Токио.

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Олимпиада 2020
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