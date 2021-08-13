Александр Емельяненко считает, что он во всех аспектах был сильнее Федора

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко считает себя сильнее брата Федора.

«Как отношусь к мнению, что талантливее Федора? Так и есть на самом деле. Когда мы на сборы выезжали, я его и в партере борол, когда в форме был. На руках его перебивал. То есть во всех аспектах был сильнее — и в борьбе, и в боксе. И бегал больше него, и дышал. Только начинал форму набирать, а я был в порядке», — сказал Александр Емельяненко на YouTube-канале «Руки Выше».

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на слова своего брата Федора об их конфликте.