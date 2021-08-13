Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что лучше пить — пиво или водку.

«От пива пузо растет, хотя и от водки тоже, если переберешь. Начинаешь есть все без разбора. Я не знаю… В зависимости от ситуации и от того, где ты находишься. Иногда и пиво охота, и водки нужно выпить. Здесь я не отдаю предпочтение конкретно ни одному из этих напитков», — сказал Емельяненко в интервью Youtube-каналу «Руки Выше».

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо.

Свой следующий бой Емельяненко проведет против блогера Артема Тарасова в сентябре в поп-ММА организации «Наше Дело».

Ранее известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что боец ММА Александр Емельяненко не сможет провести бои из-за вредных привычек. Гаджиев считает, что проведение боя с Емельяненко — большой риск из-за продажи прав на трансляции и билетов. Промоутер отметил, что Александр хорош медийно, но может подвести, так как безответственно относится к тренировочному процессу.