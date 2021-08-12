Украинская прыгунья Магучих о фото с россиянкой: надо быть осторожными, враг готов на все

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих опубликовала новый пост, в котором заявила, что верна Украине, а враг готов на все.

«Уважаемые соотечественники! Я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало небывалый резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на Олимпиаде — это мечта и смысл жизни каждого спортсмена. Словами сложно передать те эмоции, которые я испытала в миг, когда моя мечта осуществилась. Мне покорилась не только высота, а и олимпийская медаль. Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир. Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к вооруженным силам Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю всех воинов, которые дают нам всем возможность жить мирной жизнью.

Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, враг готов на все. Для меня это опыт, который сделал меня сильнее. Впереди — новые старты и новые победы. Я готова к ним, спасибо за поддержку», — написала Магучих в своем Instagram.

Россиянка Мария Ласицкене и украинка Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.

Ранее министр спорта Украины заявил, что надо поддержать Магучих, чтобы не увидеть ее в другой стране.