В Госдуме призвали украинские власти обеспечить безопасность украинской легкоатлетки Магучих

Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал травлю в адрес украинской легкоатлетки Ярославы Магучих после фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

«Это разжигает кучка националистов. Вместо восхваления замечательной спортсменки они начинают ее гнобить. Ярослава права, что никакой политики в той фотографии не было. Я призываю украинских политиков обеспечить поддержку и безопасность спортсменки, потому что эта ситуация может выйти из-под контроля.

Более того необходима реакция МОК. Почему он защищали белорусскую спортсменку Тимановскую, а в этом случае ничего не делают? С властями Белоруссии можно как-то договариваться или вводить санкции, а тут против Магучих выступает группа неуправляемых людей, которые могут сделать, что угодно. Здравомыслящие люди и политики Украины должны обеспечить ей безопасность.

Надеюсь, большинство людей в стране поддерживает спортсменку. Пусть это никак не отразится на ее карьере, и она будет выступать во славу украинского спорта», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.

Ранее тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих Татьяна Степанова высказалась о травле в адрес ее подопечной.