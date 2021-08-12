Тренер украинки Магучих — о травле после фото с Ласицкене: не хочется работать после такого

Тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих Татьяна Степанова высказалась о травле в адрес ее подопечной после фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

«Я ее ограждала от стресса. А это был большой стресс. Мне даже тренером не хочется работать после такого. У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину. Ярославу учила тоже. Я там не плакала, а здесь плачу. Мы приезжали в разные страны, и я всегда говорила, какая у нас прекрасная страна, как хорошо мы живем. После того, что случилось, был большой стресс», — приводит слова Степановой «Суспільне».

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.

Ранее Ярослава Могучих высказалась о травле со стороны своих соотечественников.