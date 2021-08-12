Украинская легкоатлетка Магучих прокомментировала травлю после фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих высказалась о травле со стороны своих соотечественников после фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

«У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует, – это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее. Все обычно поздравляют друг друга после соревнований», – приводит слова украинской спортсменки «Страна».

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.

Ранее обнявшуюся с Ласицкене Магучих назвали биомусором.