Игроки Молодежной хоккейной лиги устроили массовую драку

В матче Кубка главы городского округа Ступино среди команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) произошла массовая драка на льду, сообщает «СЭ».

Драка произошла между хоккеистами «Сахалинских Акул» и подмосковного «Атланта». Конфликт между игроками начался в середине третьего периода. После нескольких грубых силовых приемов игрок «Сахалинских акул» был отправлен на скамейку штрафников. В игре началась пауза, во время которой игроки находились возле скамеек.

В этот момент группа игроков «акул» подъехала к соперникам, после этого между командами началась драка, в которой участвовали более десяти спортсменов. Судьи предпринимали попытки разнять драку, однако конфликт начинался с новой силой.

Встреча завершилась победой «Атланта» со счетом 2:0. В турнире принимают участие юниоры до 21 года.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Белоруссии начала расследование инцидента, произошедшего во время товарищеского матча между новополоцким «Химиком» и солигорским «Шахтер» (Солигорск) среди команд 2008 года рождения, когда главный тренер «Шахтера» избил клюшкой своего подопечного.