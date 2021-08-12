Защитник «Спартака» заявил, что ситуация вокруг команды отражается на футболистах

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов рассказал о влиянии событий, происходящих в клубе, на выступления команды.

«Мы все-таки футболисты, но фон не может не отражаться на нас, потому что есть давление. Особенно когда происходят некие неурядицы. После поражения в первой игре чемпионата поменялось настроение, это тоже повлияло на нас, потому что когда проигрываешь, ты расстроен», — приводит слова игрока РИА «Новости».

10 августа «Спартак» уступил в Лиссабоне «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов. После первого матча с португальцами (0:2) спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Ранее сообщалось, что Николай Рассказов поделился ожиданиями от выступления красно-белых в групповом этапе Лиги Европы