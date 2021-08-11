Карасев не преклонил колено перед матчем за Суперкубок УЕФА

Перед матчем за Суперкубок УЕФА между лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом» футболисты «синих» преклонили колено, протестуя против расизма.

Игроки «Вильярреала» остались стоять на ногах. Также не стала преклонять колено российская бригада арбитров матча во главе с Сергеем Карасевым.

Карасев начал чемпионат Европы — 2020 в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

Игроки некоторых команд преклоняют колено в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter (BLM).

Движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении афроамериканцев.

В мае 2020 года полицейский задержал афроамериканца Джорджа Флойда и надавил ему ногой на шею, после чего тот скончался. После убийства Флойда движение BLM получило особенно активную поддержку — инцидент привел к масштабным протестам против полицейского насилия, на которых широко использовался лозунг «Я не могу дышать» — последние слова погибшего.

Ранее Карасев рассказал, почему он не преклоняет колено перед матчами.