Журова рассказала, почему получила орден не за Олимпиаду, а за парламентаризм

Президент России Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о том, как ее награждали Орденом Почета и почему эта награда ей присуждена не за победу на Олимпиаде.

«То, что нашим олимпийцам присуждены государственные награды — это нормально. А то, что это произошло так оперативно, то это в какой-то степени из-за меня. Я была награждена Орденом Почета спустя четыре года после победы в Турине, причем не за олимпийское золото, а за парламентаризм. Да, так и записано — за парламентаризм. Дело в том, что тогда указы о госнаградах подписывались не сразу, а спустя какое-то время. А я почти сразу начала работать в Госдуме. Прошло еще какое-то время, появились в работе успехи и мои коллеги решили представить меня к Ордену Почета. И там так получилось, что для получения награды за парламентскую работу надо было ждать, пока закончится первый срок, а за Олимпиаду было уже нельзя, поскольку представление ушло.

В итоге, я получила Орден через четыре года и за парламентаризм. Я говорила, что не хочу за парламентаризм, а хочу за Олимпиаду, но изменить уже было ничего нельзя. И вскоре в администрации президента решили, что указ о награждении олимпийцев госнаградами должен публиковаться более оперативно», — рассказала Журова в интервью «Газете.Ru».

Отмечается, что спортсмены удостоены наград за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на токийской Олимпиаде.

Среди наград орден Почета, орден Дружбы, орден Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством I степени», «За заслуги перед Отечеством II степени».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали в Токио.