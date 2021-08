«Зенит» потроллил вылетевший из Лиги чемпионов «Спартак»

Пресс-служба петербургского «Зенита» в Twitter потроллила московский «Спартак» после вылета красно-белых из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее «Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:2.

«Футбол, который пошел не по плану», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

В начале второго тайма мяч забил Жоау Мариу. Он отличился на 57 минуте. В самом конце матче Самуэль Жиго отправил мяч в собственные ворота.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Бенфика» — «Спартак» — 2:0

Гол: 1:0 — Мариу, 57: 2:0 — Жиго, 90 (АГ).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Football that didn't go according to plan pic.twitter.com/fZZkamc4aA