Звездный форвард «Боруссии» выложил фото с кружкой, где изображен дагестанский блогер

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд опубликовал пост в Instagram. Норвежский футболист позирует с кружкой, на которой изображен дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик.

«Моя любимая кружка», – написал спортсмен, отдельно выложив фотографию кружки с изображением Хасбика.

Хасбулле Магомедову 18 лет, и он страдает заболеванием, из-за которого к своему совершеннолетию не смог дорасти и до метра. Рост Хасбика составляет 93 сантиметра, а вес не превышает 20 килограммов.

В сезоне 2020/21 немецкой Бундеслиги Эрлинг Холанд сыграл 28 матчей за дортмундскую команду, в которых забил 27 мячей, а также сделал шесть результативных передач. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов норвежец провел восемь матчей за «Боруссию», в которых сумел отличиться десять раз, при этом сделать два ассиста.

Ранее сообщалось, что владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович выделил 175 миллионов евро на покупку Эрлинга Холанда.