Зарипова: груз отвественности психологически надломил сестер Авериных

Известный тренер по художественной гимнастике Венера Зарипова высказалась о результатах соревнований в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Ее слова передает 9tv.

Специалист отметила, что израильтянка Линой Ашрам выходила на ковер в более расслабленном состоянии, так как от нее никто не ждал золотой медали.

«Чисто психологически Ашрам было легче. После потери снаряда она собралась, вышла и сделала три остальные вида без потерь, что сыграло в итоге немаловажную роль.

А психологический груз отвественности чуть надломил Дину и Арину. Для девочек это настоящая трагедия. Очень сложная ситуация. Линой и раньше побеждала Дину и Арину, но в отдельных видах. А здесь вдруг золото в многоборье — бум.

Все уже свыклись, что художественная гимнастика превратилась в акробатику. Грация ушла на второй план. Сестры Аверины берут чистотой исполнения, а Линой — сложностью и мастерством», — заявила Зарипова.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии отметили вклад российских гимнасток в развитие спорта.