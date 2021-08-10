Стал известен игровой номер Месси в «ПСЖ»

Опубликованы подробности потенциального перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

По информации Marca, южноамериканец будет выступать в стане столичного клуба под 30-м номером. Именно с этим номером южноамериканец начал свою карьеру в профессиональном футболе.

9 августа Месси провел пресс-конференцию, посвященную его уходу из каталонского клуба.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» после ухода Месси потеряет в стоимости €137 млн.