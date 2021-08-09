Журова — критике украинки из-за фото с россиянкой на ОИ: что Маша сделала Украине?

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала критику в адрес украинской спортсменки Ярославы Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. После соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио спортсменки сделали совместный снимок, из-за которого Магучих столкнулась с критикой в соцсетях – на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной.

Напомним, победительницей финала стала трехкратная чемпионка мира Ласицкене. Ее результат — 2,04 метра. Магучих стала обладательницей бронзы — 2,00.

«Вы знаете, я вчера сама выставила пост, где заглавной фотографией была как раз фотография Маши и Ярославы. И сказала: как правильно, что девчонки рядом. Они боролись достаточно серьезно друг с другом... Это было интересно смотреть, и после, как и положено двум спортсменкам – они обнялись, друг друга поздравили и постояли рядом с флагами.

И это нормально для спорта. Абсолютно нормальное, человечески правильное отношение. Что Маша сделала Ярославе или Украине? Это вообще про другое. И если люди все смешивают, мне больно и страшно от этого», – приводит слова Журовой «РЕН-ТВ».

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за фотографии с Ласицкене.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.