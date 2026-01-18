Европейские политики заговорили о переговорах с Россией, потому что понимают, что могут остаться в дураках. Об этом ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Деньги, как видим, кончаются, а победы над Россией нет. Поэтому у европейских подсвинков, желающих войны, развязывается язык говорить о переговорах. Поэтому выходит так, что Россия и США могут договориться, а Европа окажется полностью вне игры, то есть, в дураках», — отметил он.

По его словам, Европа только много говорит о войне с Россией, но как доходит дело до решительных действий, то предпочитает воевать Украиной. На самом же деле война коллективному Западу не нужна, считает Медведчук.

Политик также обратил внимание на контакты России и США. По его мнению, все движется к тому, чтобы конфликт завершился без участия президента Украины Владимира Зеленского, которого он назвал «лишним звеном».

29 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что российские силы успешно продвигаются вперед, а украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский «загнал себя в ловушку».