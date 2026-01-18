Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Медведчук объяснил, почему Европа заговорила о переговорах с Россией

Медведчук: Европа боится остаться в дураках, поэтому хочет переговоров с РФ
СБУ

Европейские политики заговорили о переговорах с Россией, потому что понимают, что могут остаться в дураках. Об этом ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Деньги, как видим, кончаются, а победы над Россией нет. Поэтому у европейских подсвинков, желающих войны, развязывается язык говорить о переговорах. Поэтому выходит так, что Россия и США могут договориться, а Европа окажется полностью вне игры, то есть, в дураках», — отметил он.

По его словам, Европа только много говорит о войне с Россией, но как доходит дело до решительных действий, то предпочитает воевать Украиной. На самом же деле война коллективному Западу не нужна, считает Медведчук.

Политик также обратил внимание на контакты России и США. По его мнению, все движется к тому, чтобы конфликт завершился без участия президента Украины Владимира Зеленского, которого он назвал «лишним звеном».

29 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что российские силы успешно продвигаются вперед, а украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский «загнал себя в ловушку».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649207_rnd_2",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+