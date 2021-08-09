«Барселона» разгромила «Ювентус» в первом матче без Месси

«Барселона» одержала уверенную победу над «Ювентусом» в матче Кубка Жоана Гампера со счетом 3:0. Счет в матче открыл новичок каталонцев Мемфис Депай. Датчанин Мартин Брэйтуэйт удвоил преимущество «Барсы», а точку в матче поставил Рики Пуч.

Напомним, этот матч стал первым для «Барселоны» с момента ухода Лионеля Месси из клуба. Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира. На счету Депая также результативная передача. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе туринцев и после первого тайма был заменен на Деяна Кулушевски.

«Барселона» начнет сезон в чемпионате Испании игрой с «Реалом Сосьедад» 15 августа. «Ювентус» 22-го на выезде сыграет с «Удинезе» в итальянской Серии А.

Ранее Лионель Месси выступил с заявлением в социальных сетях.

Футбол. Кубок Жоана Гампера

«Барселона» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Депай, 3, 2:0 — Брэйтуэйт, 57, 3:0 — Пуч, 90+2