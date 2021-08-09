Карпин ответил, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира — 2022

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, сыграет ли защитник ЦСКА Марио Фернандес на предстоящем чемпионате мира в Катаре. Напомним, ранее появилась информация, что Фернандес в телефонном звонке проинформировал новоиспеченного наставника сборной России Валерия Карпина о том, что он не собирается приезжать в сборную в ближайшее время.

«Сыграет ли Марио на чемпионате мира? Туда еще отобраться надо. Если отберемся, то, наверное, сыграет», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Ранее Валерий Карпин обсудил с Марио Фернандесом его будущее в национальной команде.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. В рамках отбора на чемпионат мира — 2022 россияне сыграют с Хорватией.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.