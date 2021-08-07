Гимнастка Севастьянова возмутилась судейством на Олимпиаде

Российская гимнастка Каролина Севастьянова прокомментировала судейство в индивидуальном многоборье в спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«То, что произошло на Олимпийских играх в Токио, — это просто позор! Было обидно и больно смотреть, как гимнастка, допустившая огромную ошибку, получает олимпийское золото, а наша Дина при идеальном выступлении и невероятной технике получает серебро. Я просто до сих пор в шоке и отказываюсь понимать, как такое возможно», — написала Севастьянова в Instagram.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее украинская гимнастка Влада Никольченко, которая пропустила летние Олимпийские игры — 2020 из-за последствий перенесенного коронавируса, обратилась к Дине и Арине Авериным после индивидуального многоборья.