«Спартак» и «Нижний Новгород» объявили составы на матч РПЛ

Московский «Спартак» и «Нижний Новгород» определились со стартовыми составами на матч третьего тура чемпионата России.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон.

Стартовый состав «Нижнего Новгорода»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Ткачук, Балай, Сулейманов.

Встреча между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» пройдет в Москве на «Открытие Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.00 мск.

В первых двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил самарские «Крылья Советов» (1:0). «Нижний Новгород» одолел «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1).

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет сыграть в 2022 году матч на Красной площади.

«Возможность такого мероприятия действительно рассматривается. Понятно, матч на Красной площади — своего рода кульминация 100-летия. Но впереди еще очень много организационной работы», — сказал пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.