Солдатова раскритиковала судейство в художественной гимнастике на ОИ

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова раскритиковала судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде.

Напомним, сейчас продолжаются соревнования в личном многоборье.

«Обычно мы исходим из того, что судьи всегда правы. Но сейчас действительно непонятная ситуация с Ариной. Вчера в квалификации она получала баллы гораздо выше, а сегодня у нее прекрасное исполнение, лучше, чем вчера, и такие низкие оценки просто непонятны», — передает слова Солдатовой «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее россияне остались без медалей в прыжках в воду с вышки.