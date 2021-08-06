Агент Фернандеса отреагировал на информацию, что его клиент отказался от сборной России

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, отреагировал на информацию о том, что его клиент отказался от вызова в национальную команду России на ближайшие игры.

«Ничего не знаю и не слышал об этом», — приводит слова агента Sport24.

Ранее экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой защитник ЦСКА Марио Фернандес решил в ближайшее время не выступать за сборную России.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. В рамках отбора на чемпионат мира — 2022 россияне сыграют с Хорватией.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.