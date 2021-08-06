Волейболистка сборной Бразилии сдала положительный допинг-тест

Диагональная сборной Бразилии по волейболу Тандара Кайшета сдала положительный допинг-тест, информирует DF Soberano.

Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. Отмечается, что 32-летняя Тандара уже покинула расположение команды.

Напомним, что женская сборная Бразилии в 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 должна сыграть с Южной Кореей. Матч запланирован на 6 августа. В четвертьфинале бразильянки обыграли команду России со счетом 3-1.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио. В 1/2 финала россияне обыграли бразильцев со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).