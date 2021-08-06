Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Крыму назвали циничными слова Зеленского о России 07:59
Исинбаева проиграла на выборах главы комиссии спортсменов МОК 07:55
Российский и узбекский спецназ отработал уничтожение террористов на границе... 07:52
В Крыму заявили, что Зеленский не извлек никаких уроков из событий 2014 года 07:43
Агент Фернандеса отреагировал на информацию, что его клиент отказался от сборной... 07:42
СК РФ: украинские силовики безусловно причастны к гибели журналиста Андрея Стенина 07:33
Россиянам рассказали, где лучше хранить свои накопления 07:23
Семья «антиваксера» из Англии, умершего от COVID-19, призывает не... 07:19
Мошенники придумали схему обмана россиян с выдачей кредита без их ведома 06:59
Российский борец вышел в полуфинал Олимпиады-2020 06:51
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Волейболистка сборной Бразилии сдала положительный допинг-тест

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Диагональная сборной Бразилии по волейболу Тандара Кайшета сдала положительный допинг-тест, информирует DF Soberano.

Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. Отмечается, что 32-летняя Тандара уже покинула расположение команды.

Напомним, что женская сборная Бразилии в 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 должна сыграть с Южной Кореей. Матч запланирован на 6 августа. В четвертьфинале бразильянки обыграли команду России со счетом 3-1.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио. В 1/2 финала россияне обыграли бразильцев со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день 14-й: финалы в борьбе и боксе, старт художественной гимнастики
Женская сборная России по гандболу сразится за выход в финал с Норвегией
Медальный для России вид спорта: сестры Аверины лидируют в квалификации. LIVE
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Квалификация. ОНЛАЙН
Цирк накануне столетия: что происходит в «Спартаке»
После провала с «Бенфикой» клуб со скандалом покинул спортивный директор
Российский борец вышел в полуфинал Олимпиады-2020
Семья «антиваксера» из Англии, умершего от COVID-19, призывает не повторять его ошибку
В Москве в четверг ожидается до +22°С и дождь с грозой
Трамп назвал женскую сборную США по футболу «маньяками-леваками» и наемниками
Новости и материалы
В Крыму назвали циничными слова Зеленского о России
Исинбаева проиграла на выборах главы комиссии спортсменов МОК
Российский и узбекский спецназ отработал уничтожение террористов на границе с Афганистаном
В Крыму заявили, что Зеленский не извлек никаких уроков из событий 2014 года
Агент Фернандеса отреагировал на информацию, что его клиент отказался от сборной России
СК РФ: украинские силовики безусловно причастны к гибели журналиста Андрея Стенина
Россиянам рассказали, где лучше хранить свои накопления
Мошенники придумали схему обмана россиян с выдачей кредита без их ведома
Убийца семьи из Хакасии дал признательные показания
Подозреваемому в убийстве семьи в Хакасии предъявлено обвинение
Журналистка рассказала о сексуальных домогательствах со стороны спортсменов на ОИ
Психолог назвала три болевые точки, на которые давят мошенники
Мостовой назвал клуб, где по всем показателям должен оказаться Мессии
Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
Стало известно, кто заработал больше всего на производстве «Спутника V»
Заменившая Тимановскую легкоатлетка рассказала, как на команде отразился скандал
Исследовательский центр предупредил о возможной эскалации насилия в ЮАР
Премьер Сент-Винсента и Гренадин идет на поправку
Все новости
CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане
Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР
Шойгу предложил освоить Сибирь заново
Министр обороны поделился идеей построить в Сибири несколько крупных городов
14-й день Олимпиады: синхронистки продолжают борьбу за медали. LIVE
Российские синхронистки показывают техническую программу
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
До 70% привитых: в Роспотребнадзоре сообщили о «чемпионах» вакцинации
Попова рассказала о 14 регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса
Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта
Врачи обрадовались отмене обязательного ношения противочумных костюмов
Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны
Эксперты оценили возможности Белоруссии по тотальному контролю миграции
В рамках сотрудничества: Пашинян добился отправки погранвойск из России в Армению
Ереван сообщил о присутствии российских пограничников в одном из районов страны
Эксперты Michelin проехались по украинским ресторанам
Когда может появиться гид Michelin по Украине
«Мы не видим, что там происходит»: власти готовят новую систему наблюдения в Арктике
Путин поручил как можно быстрее внедрить систему мониторинга вечной мерзлоты
Автомобильный рынок покатился под гору
Продажи новых автомобилей в июле сократились на 6,5%
Пожары дошли до Древней Греции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях