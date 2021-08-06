Экс-тренер «Спартака» рассказал, в каком клубе видит Мессии после ухода из «Барселоны»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны».

«Месси уникален! Его отсутствие будет заметно для «Барселоны» и Ла Лиги. Но у «Барселоны» большая история. Мы не должны забывать, что Месси — это Месси благодаря тому, что он был в команде, ознаменовавшей собой эпоху. «Барселона» будет продолжаться еще много лет. А Месси завершит карьеру в другой лиге. В какой команде его вижу? Может, в ПСЖ», — приводит слова специалиста «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Барселона» и Лионель Меси не подпишут новый контракт.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.