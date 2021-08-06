В «Барселоне» не исключают, что подпишут новый контракт с Месси

Руководство «Барселоны» не потеряло надежду продлить контракт с форвардом Лионелем Месси, информирует радиостанция RAC.

По данным источника, в каталонском клубе считают ситуацию крайне сложной, но не такой, при которой невозможно найти выход. Теперь боссы «Барселоны» хотят обсудить все со всеми сторонами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и Лионель Меси не подпишут новый контракт.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

В чемпионате Испании сезона-2020/2021 «Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский «Атлетико».