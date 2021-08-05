Рубин сыграл вничью с польским «Ракувом» в матче Лиги конференций

Казанский рубин «Рубин» сыграл в безголевую ничью с польским «Ракувом» (0:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА. Встреча проходила на «Городском стадионе».

«Рубин» нанес восемь ударов, трижды попав в створ, дважды попадал в офсайд, а также пробил 13 штрафных ударов. «Ракув» пять раз пробил по воротам, но мяч ни разу не достигал цели. Также на счету игроков польской команды три желтые карточки.

Ответная встреча между «Рубином» и «Ракувом» пройдет 12 августа на «Ак Барс Арене» в Казани.

Лига конференций УЕФА — ежегодного соревнования футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Футбол. Лига Конференций УЕФА.

«Рубин» (Россия) — «Ракув» (Польша) — 0:0

Ранее «Сочи» сыграл вничью с сербским «Партизаном» (1:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.