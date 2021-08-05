«Сочи» сыграл вничью с «Партизаном» в матче Лиги конференций

«Сочи» сыграл вничью с сербским «Партизаном» (1:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

Счет в матче открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, реализовав 11-метровый удар. На 73-й минуте нападающий сербской команды Рикарду Гомеш сравнял счет в матче. Ответная встреча пройдет 12 августа.

Напомним, на предыдущем этапе квалификации Лиги конференций «Сочи» дважды переиграл азербайджанскую команду «Кешля» (3:0 и 4:2). «Партизан» в свою очередь победил в двух матчах словацкий клуб «ДАК 1904» (1:0, 2:0).

Лига конференций УЕФА — ежегодного соревнования футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Футбол. Лига Конференций УЕФА.

«Сочи» (Россия) — Партизан» (Сербия) — 1:1

Голы: 1:0 — Нобоа (66), 1:1 — Гомеш (73).

Ранее «Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ.