Экс-футболист «Спартака»: история со спортивным директором не красит клуб

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Максим Деменко прокомментировал ситуацию с уходом из клуба спортивного директора Дмитрия Попова после матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

«Не понимаю, что в «Спартаке» вообще происходит. Я немного знаю Попова, понимаю, что ему обидно из-за того, что он не смог работать так, как хотел, но Дима начинает высказываться об отставке чуть ли не по ходу матча, чтобы показать себя с лучшей стороны, хотя мог бы сначала все вопросы решить внутри клуба. А потом уже, если считает нужным, рассказывать все прессе. И высказывания Федуна на тему того, что спортивный директор был пьяным, и дальнейшие высказывания руководства клуба — все это очень неприятная история.

Не красит вся эта история «Спартак». Только с одним негативом разобрались, сразу возникла история с увольнением спортивного директора. И супруга президента во всем этом участвует. Осадок неприятный остается, снова не о футболе разговоры идут, а о других делах. Возможно, это как раз вчера сковырнулось все из-за того, что очень рассчитывали пройти в Лигу чемпионов, а тут такой результат», — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

«Спартак» неудачно начал поход в Лиге чемпионов с новым тренером Руем Виторией. В домашнем матче против португальской «Бенфики», которую не так давно тренировал наставник красно-белых, российский клуб проиграл со счетом 0:2 и существенно осложнил себе задачу попадания в групповой этап Лиги чемпионов.

Ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне.

Ранее экс-футболист «Спартака» Максим Деменко сказал, что команда провалилась в игре с «Бенфикой» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.