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Экс-футболист «Спартака» считает, что команда провалилась в игре с «Бенфикой»

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РИА Новости

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

«Спартак» провалился в игре с «Бенфикой». Не знаю, что произошло на самом деле. Даже в первом тайме, который был в какой-то степени равным, но все-таки прошел с преимуществом португальцев, было ощущение, что «Спартак» не очень понимает, как он хочет играть. Не знаю, с чем это связано. После пропущенного гола хочется видеть желание отыграться, но снова забила «Бенфика».

Конечно, все расстроены. Хочется, чтобы российских клубов было в Лиге чемпионов побольше. Шансы еще есть, но ощущения от игры не самые приятные. Может быть, критика сейчас поможет, игроки поговорят между собой и в Лиссабоне сумеют переломить ситуацию — это футбол.

«Бенфика» — очень интересная команда. Все говорят сейчас, что это наша действительность. Я согласен с тем, что уровень российской футбола падает, но не до такой же степени, когда одна из лучших наших команд, с хорошим подбором игроков, по игре оказывается настолько слабее.

В какой-то степени это может быть связано с тем, что у «Спартака» новый тренер. Но все-таки Витория прошел со «Спартаком» сборы, он долго работал в Португалии, в том числе и с «Бенфикой» и наверняка рассказывал игрокам как и что нужно делать на поле. Но в итоге ничего не получилось. Мы увидели на поле команду, которая претендует на попадание в Лигу чемпионов, но это не «Спартак», — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

«Спартак» неудачно начал поход в Лиге чемпионов с новым тренером Руем Виторией. В домашнем матче против португальской «Бенфики», которую не так давно тренировал наставник красно-белых, российский клуб проиграл со счетом 0:2 и существенно осложнил себе задачу попадания в групповой этап Лиги чемпионов.

Ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне.

Накануне «Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

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Футбол. Лига чемпионов
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